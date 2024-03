Business news: Egitto, statunitense Chevron perforerà pozzo Nargis-2 in quarto trimestre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense Chevron ha pianificato per il quarto trimestre 2024 la perforazione del pozzo esplorativo Nargis-2 della Zona economica esclusiva (Zee) dell’Egitto, nel Mar Mediterraneo. Lo riporta il sito di informazione “Asharq Business”. All’inizio dello scorso anno, Chevron aveva annunciato la scoperta del giacimento Nargis su un’area di 1.800 chilometri nella Zee egiziana, con riserve stimate in 2.500 miliardi di piedi cubi. Nella prima metà del 2025, la compagnia statunitense prevede di avviare la produzione dal pozzo Nargis-1, a un ritmo che nella prima fase raggiungerà i 600 milioni di piedi cubi. Chevron partecipa alla concessione del giacimento insieme a una controllata di Eni, in parti uguali con il 45 per cento, mentre il restante 10 per cento è posseduto dalla compagnia egiziana Tharwa Petroleum. Lo sviluppo del giacimento Nargis, uno dei più grandi scoperti in Egitto insieme a quello di Zohr, avviene in un momento in cui il Paese sta cercando di aumentare le proprie riserve e la produzione di gas, la cui domanda è recentemente cresciuta nel mercato locale e internazionale. (Cae)