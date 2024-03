Business news: Arabia Saudita, inflazione febbraio in aumento dello 0,2 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Arabia Saudita si è attestata a febbraio all’1,8 per cento, con un aumento dello 0,2 per cento rispetto al mese di gennaio, quando era all’1,6 per cento. È quanto emerge dall’Autorità generale di statistica dell’Arabia Saudita (Gastat), secondo cui l’indice dei prezzi al consumo è stato influenzato dal costo dell’acqua, dell’elettricità, del gas e di altri combustibili, che hanno registrato un aumento medio su base mensile dell’1,2 per cento. Inoltre, secondo i dati, è stato registrato un incremento dell’1,4 per cento dei prezzi degli affitti delle abitazioni, ritenuti la principale causa dell’aumento del tasso di inflazione. (Res)