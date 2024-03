Business news: Tunisia, esportazioni verso Italia in aumento del 9,3 per cento nel primo bimestre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dalla Tunisia verso l'Italia hanno registrato a fine febbraio 2024 un aumento del 9,3 per cento rispetto ai primi due mesi dello scorso anno, per un totale di 586 mila euro contro i 537 mila euro del 2023. E' quanto emerge da un'analisi dei dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica tunisino. Le importazioni dall'Italia verso Tunisi hanno invece registrato un calo del 12,9 per cento rispetto ai primi due mesi dello scorso anno, passando da 470 mila euro a 410 mila euro. L'incremento osservato nelle esportazioni del primo bimestre riguarda soprattutto le esportazioni del settore delle industrie agroalimentari che sono aumentate nel complesso del 56,5 per cento a seguito dell'incremento delle vendite di olio d'oliva, così come le esportazioni del settore dell'industria meccanica ed elettrica (+4,3 per cento). Sono diminuite, invece, le esportazioni del settore energetico (-4,5 per cento), quelle di minerali, fosfati e derivati (-26 per cento), tessile, abbigliamento e cuoio (-7,1 per cento). (Tut)