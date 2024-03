Business news: Algeria-Sudafrica, firmata intesa per rafforzare la cooperazione nel settore delle start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha firmato oggi un memorandum d'intesa con il Sudafrica volto a rafforzare la cooperazione e lo scambio di competenze nel settore delle start-up e dell'innovazione. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell'Economia, delle Start-up e delle Microimprese di Algeri. Il memorandum è stato firmato dal ministro delle Start-up dell'Algeria, Yacine Oualid, e dal ministro delle Piccole imprese e dello Sviluppo del Sudafrica, Stella Ndabeni Abrahams, durante il secondo giorno della visita di Yacine Oualid in Sudafrica, dove parteciperà ai lavori del Global Entrepreneurship Summit for Africa che si terrà a Cape Town. L'intesa rafforzerà la cooperazione e lo scambio di competenze tra i due paesi nel campo delle startup e dell'innovazione e aprirà opportunità di investimento per gli imprenditori dei due paesi, precisa il comunicato stampa. In Sudafrica, Oualid ha partecipato a un incontro dei ministri africani partecipanti al Global Entrepreneurship Summit incentrato sulle opportunità per rafforzare la cooperazione tra i paesi del continente in termini di imprenditorialità. In questo contesto, il ministro algerino ha ricordato i risultati raggiunti a livello continentale, come la Dichiarazione di Algeri per lo sviluppo delle start-up adottata durante la 36esima sessione ordinaria della Conferenza dell'Unione africana. Oualid ha inoltre sottolineato l'importanza di lavorare per facilitare la circolazione dei talenti in Africa e l'accesso degli imprenditori africani ai mercati regionali, e di creare un Fondo africano, che aprirà grandi prospettive per l'imprenditorialità nel continente. (Ala)