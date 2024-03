Business news: India, Fitch alza stime crescita al 7,8 per cento per anno fiscale in corso e al 7 per il prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha corretto al rialzo la previsione di crescita dell’India per l’anno fiscale 2025, che inizierà il primo aprile, portandola dal 6,5 al sette per cento. Anche la stima per l’anno fiscale 2024, che sta per chiudersi, è stata migliorata, al 7,8 per cento, dal precedente 6,9, dopo tre trimestri consecutivi con incrementi superiori all’otto per cento (8,4 negli ultimi tre mesi del 2023). Fitch si aspetta dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base da luglio a dicembre e un calo dell’inflazione al consumo al quattro per cento entro la fine dell’anno. (Inn)