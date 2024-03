Business news: Cina, Banca centrale lascia invariato tasso di riferimento su prestiti a un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha lasciato invariato al 2,5 per cento il tasso di riferimento su 53,8 miliardi di dollari di prestiti a medio termine a un anno per alcuni istituti finanziari. Lo si apprende da una nota della banca, che ha inoltre iniettato nel sistema finanziario 13 miliardi di yuan (circa due miliardi di dollari) attraverso pronti contro termine a sette giorni, mantenendo i costi invariati all'1,8 per cento. Con 481 miliardi di yuan (circa 67 miliardi di dollari) di prestiti a medio termine destinati a scadere questo mese, l'operazione ha comportato un ritiro netto di fondi dal sistema bancario per 94 miliardi di yuan (13 miliardi di dollari). (Cip)