Business news: Vietnam, dal primo maggio ammessi turisti stranieri con veicoli immatricolati all’estero

- Dal primo maggio i turisti stranieri potranno circolare sulle strade del Vietnam con veicoli a motore immatricolati all’estero. Lo annuncia il portale del governo vietnamita, a seguito dell’approvazione di un decreto in materia (n. 30/2024/ND-CP). I viaggiatori interessati, in possesso dei documenti previsti, dovranno comunque rivolgersi a società di servizi per chiedere l’autorizzazione, che sarà rilasciata dal ministero della Pubblica sicurezza. I veicoli, inoltre, dovranno rispondere a una serie di requisiti e la durata massima di utilizzo sulle strade vietnamite sarà limitata a 45 giorni, dieci di più in alcune circostanze eccezionali. (Fim)