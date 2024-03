Business news: Israele, approvato bilancio con 19 miliardi di dollari in più “per proseguire guerra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, ha approvato il bilancio statale per il 2024 dopo due giorni di acceso dibattito, secondo quanto riferito dal quotidiano “Times of Israel”. Il limite di spesa del governo per quest’anno sarà di 584,1 miliardi di shekel (160 miliardi di dollari): oltre 70 miliardi (19 miliardi di dollari) in più rispetto al bilancio originale per il 2024 approvato nel maggio 2023, prima dello scoppio del conflitto nella Striscia di Gaza. Dei 70 miliardi aggiuntivi, 55 miliardi di shekel (15 miliardi di dollari) sono destinati al finanziamento delle forze armate, mentre il resto sarà destinato alle esigenze civili in tempo di guerra. Il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu ha accolto con favore il voto, spiegando che il bilancio "garantisce la continuazione della guerra fino alla completa vittoria" e sottolineando che "va a beneficio dei cittadini di Israele e dell'economia dello Stato". Da parte sua, il leader dell'opposizione Yair Lapid ha criticato il bilancio, a suo dire il più "settoriale, distaccato e dispendioso nella storia di Israele", e si è impegnato a fare in modo che sia "l'ultimo che questo governo approverà". (Res)