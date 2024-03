Business news: Cina, ex dipendente Tsmc potrebbe unirsi al colosso dei microchip Cxmt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhou Meisheng potrebbe dirigere il centro di ricerca e sviluppo di ChangXin Memory Technologies (Cxmt), azienda cinese specializzata nella produzione di chip di memoria sottoposta a restrizioni da parte degli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", ricordando che, nella sua carriera, Zhou ha lavorato anche per il colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tmsc) ed è stata responsabile della tecnologia presso la filiale cinese del colosso statunitense dei microchip Lam Research. L'ultimo incarico è stato quello di ex vicepresidente esecutiva del dipartimento di ricerca e sviluppo della fonderia cinese Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic), da cui ha rassegnato le dimissioni nel 2022 dopo cinque anni. Cxmt, finita nel mirino delle restrizioni statunitensi nel campo dell'alta tecnologia, non ha confermato la nomina di Zhou. Fondata nel 2016, ChangXin Memory Technologies è considerata dagli analisti il principale rivale della statunitense Micron e della sudcoreana Samsung nel mercato globale delle Dram (memoria ad accesso casuale dinamica), un tipo di Ram che immagazzina ogni bit in un diverso condensatore. (Cip)