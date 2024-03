Business news: Cina, prezzi delle nuove case in calo per l'ottavo mese consecutivo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle nuove case in Cina sono scesi per l'ottavo mese consecutivo a febbraio, nonostante le misure di stimolo approntate dal governo per alleviare la crisi immobiliare. A quanto si apprende dai dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), i prezzi sono scesi dell'1,4 per cento su base annua, in aumento rispetto allo 0,7 per cento di gennaio e segnando il declino più ampio in 13 mesi. Su base mensile, i prezzi degli immobili a febbraio sono diminuiti di 0,3 punti percentuali, in linea con il calo di gennaio. Il mese scorso, il ministero per l'Edilizia abitativa ha fatto sapere che sono stati approvati 17,2 miliardi di dollari di prestiti allo sviluppo e che altri quattro miliardi di dollari sono stati concessi nell'ambito della "lista bianca", uno speciale meccanismo che punta a iniettare liquidità nel settore immobiliare. (Cip)