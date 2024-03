Business news: Arabia Saudita, fondo sovrano Pif è il quinto al mondo con oltre 850 miliardi di dollari di patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita (Pif) è salito al quinto posto nella classifica delle organizzazioni di investimento di proprietà statale, con un patrimonio netto che raggiunge 861 miliardi di dollari. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto del Sovereign Wealth Fund Institute, con sede negli Stati Uniti, secondo cui il Fondo di investimento pubblico si sta avvicinando al suo obiettivo di mille miliardi di dollari in asset entro la fine del 2025, che è destinato a rafforzare gli sforzi di diversificazione dell’economia del Regno. Il significativo aumento nella classifica del Pif fa seguito all'acquisizione di un'ulteriore quota dell'8 per cento in Aramco, aumentando il valore stimato della sua partecipazione a 328 miliardi di dollari. Questa acquisizione strategica ha influenzato notevolmente il patrimonio totale in gestione del Pif, che ora supera gli 860 miliardi di dollari, rispetto ai 700 miliardi di dollari della fine del 2022. Di conseguenza, la partecipazione di Aramco costituisce attualmente circa il 37 per cento del valore del portafoglio del Pif. (Res)