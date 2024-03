Business news: Giordania, entrate in aumento del 4,5 per cento nei primi due mesi del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 934.700 turisti si sono recati in Giordania nei primi due mesi del 2024. Lo ha riferito l’emittente del Regno “Al Mamlaka”, aggiungendo che in questo periodo le entrate turistiche sono aumentate del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, registrando un valore di 1,1 miliardi di dollari. Secondo la Banca centrale giordana, nel solo mese di febbraio 2024 le entrate del turismo sono aumentate dell’8,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, generando 549,6 milioni di dollari. (Lib)