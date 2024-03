Business news: Egitto, 1,7 miliardi di dollari di merci sdoganate nei primi 10 giorni di marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dogana egiziana ha svincolato merci per un valore di 1,7 miliardi nei primi dieci giorni di marzo. Lo riferisce oggi in un comunicato stampa il ministero delle Finanze del Cairo. Dal primo al 10 marzo, “si è assistito a un aumento dei tassi di sdoganamento di beni di base”, ha affermato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, aggiungendo: "Stiamo lavorando con tutte le agenzie statali per rilasciare rapidamente e immediatamente beni e merci in vari porti". Maait ha sottolineato che esiste un coordinamento continuo tra le dogane e i rappresentanti delle autorità competenti, tra cui l'Autorità generale per il controllo delle esportazioni e delle importazioni e l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Maait ha sottolineato che viene sempre data priorità ai beni di prima necessità, agli alimenti, ai medicinali, ai mangimi e ai requisiti di produzione che sostengono direttamente l’industria. La scorsa settimana, il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouly, ha detto che il valore delle merci bloccate nei porti a causa della carenza di dollari ammonta a 6 miliardi di dollari. Lo sviluppo giunge dopo che a inizio mese l'Egitto ha ricevuto 10 miliardi di dollari erogati dal fondo emiratino Adq, nel quadro dell'accordo per lo sviluppo di circa 180 chilometri quadrati a Ras el Hekma, lungo la costa settentrionale egiziana sul Mediterraneo. Il progetto prevede un investimento iniziale di 35 miliardi di dollari e consentirà di rimpinguare le casse dello Stato del Paese arabo più popoloso al mondo, con oltre 106 milioni di abitanti. (Cae)