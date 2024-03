Business news: Kazakhstan, ad Astana 15 nuove strutture sanitarie entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale del Kazakhstan, Astana, avrà 15 nuove strutture sanitarie entro il 2027. Lo ha annunciato la direttrice del dipartimento per la Salute dell’amministrazione cittadina, Aliya Rustemova, ripresa dall’agenzia di stampa “Kazinform”. La funzionaria ha ricordato come la popolazione della capitale cresca di 60-70 mila persone l’anno, grazie a un tasso di natalità alto e ai flussi migratori da altre regioni del Paese. “La crescita demografica sta mettendo pressione sulle infrastrutture esistenti e dal 2015 non ne sono state costruite di nuove. Per questo è necessario realizzare nuove strutture sanitarie nei prossimi anni”, ha spiegato Rustemova. Entro quest’anno, ha ricordato, due centri per i traumi infantili apriranno entro la fine dell’anno presso il primo ospedale pediatrico cittadino e presso il Centro nazionale di coordinamento per la medicina d’emergenza. (Res)