Lazio: Rocca a festa delle Camelie a Velletri, messaggio di bellezza

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha partecipato all’apertura della 28esima edizione della Festa delle Camelie a Velletri, in provincia di Roma. "Da Velletri parte un messaggio di bellezza che, valorizzando un fiore così iconico dal punto di vista estetico e culturale, diventa l'occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche, artistiche e archeologiche di questa terra. La Regione Lazio è orgogliosa della comunità veliterna e accompagnerà il buon governo del Sindaco Ascanio Cascella - dichiara Rocca -. È una bellissima tradizione, di apertura culturale e delle potenzialità che ci sono nei nostri territori. Altro aspetto importante è quello del turismo che noi vogliamo valorizzare sempre di più. Queste sono occasioni per far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze", conclude Rocca. Per celebrare il fiore simbolo della città, il centro storico è stato decorato a festa, con esposizioni artistiche di fiori, piante, prodotti floro-vivaistici, musica e spettacoli, apertura straordinaria dei musei e visite guidate alle cantine e ai giardini di Camelie. Sono state tante le iniziative organizzate dal Comune di Velletri e dalla Regione Lazio. (Rer)