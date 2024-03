Business news: India, Modi inaugura i cantieri di tre impianti per semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato in videoconferenza i cantieri di tre progetti sui semiconduttori, per un valore complessivo di circa 1.250 miliardi di rupie (13,8 miliardi di euro). Le strutture di cui sono state virtualmente posate le prime pietre saranno destinate alla produzione e all’assemblaggio e sorgeranno negli Stati del Gujarat, a Dholera e Sadanand, e dell’Assam, a Marigaon. La cerimonia di lancio si è svolta nell’ambito del programma “India’s Techade: Chips for Viksit Bharat”, rivolto a giovani, studenti, ricercatori e rappresentanti del settore del semiconduttori. Il premier ha ricordato che oggi pochi Paesi al mondo producono semiconduttori e ha sottolineato la necessità di una catena di approvvigionamento affidabile, ribadendo che l’India aspira a svolgere un ruolo cruciale in questo contesto. “Non è lontano il giorno in cui l’India diventerà una potenza globale nella fabbricazione di prodotti per il settore dei semiconduttori”, ha affermato, rivendicando l’azione del suo governo e criticando quella dei governi precedenti. (Inn)