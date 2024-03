Kazakhstan: Tokayev al Congresso nazionale, rafforzare l’unità del popolo è la priorità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokayev ha poi elencato una serie di “mali sociali” contro i quali “intellettuali, mass media e organizzazioni non governative devono lavorare tutti insieme”: il traffico di droga; la dipendenza dal gioco d’azzardo; l’aumento della violenza domestica, del bullismo e dell’aggressività; il vandalismo, ma anche la “spesa dispersiva”, lo spreco. “Indubbiamente l’inizio della prosperità è la frugalità”, ha affermato il presidente, facendo riferimento anche all’attenzione al bilancio pubblico. Al tempo stesso ha annunciato ambiziose iniziative del governo per “migliorare la qualità della vita” dei cittadini, tra cui “quattro iniziative infrastrutturali su larga scala”. In particolare, sono stati menzionati l’ammodernamento e l’ampliamento delle reti energetiche, i programmi abitativi, la costruzione e ricostruzione della rete stradale e lo sviluppo dei corridoi di transito, nonché lo sviluppo delle tecnologie, dell’imprenditorialità e dell’apertura economica. (segue) (Res)