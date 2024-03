Kazakhstan: Tokayev al Congresso nazionale, rafforzare l’unità del popolo è la priorità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È essenziale acquisire conoscenze da altre regioni e persino da altri Paesi”, non dimenticando “che siamo discendenti di nomadi”, ha osservato Tokayev, invitando i suoi connazionali alla mobilità e allo spirito d’iniziativa e ricordando che “una nuova etica sociale” non può nascere solo con le leggi. Il presidente ha infine riconosciuto che le sfide che il Paese deve affrontare sono impegnative a causa di una “situazione mondiale senza precedenti”, ma ha espresso fiducia. Per il futuro ha indicato gli obiettivi di “uno Stato giusto”, di “una società di pari opportunità per tutti” e di “un’economia aperta e sviluppata”. “Ci sono tre strade davanti a noi: degrado, stagnazione e progresso. E scegliamo il progresso”, ha concluso Tokayev. (Res)