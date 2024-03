Padova: Salvini soddisfatto per vittoria Lega a elezioni provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Matteo Salvini esprime “grande soddisfazione” per la vittoria della Lega alle elezioni provinciali di Padova, con il contenitore VenetoDomani. La Lega -si legge in una nota - si è confermata primo partito del centrodestra in tutte le fasce di Comuni al voto.(Rin)