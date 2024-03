Business news: Cina, robot impiegati nella manifattura superano di oltre 12 volte le previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I robot attualmente presenti nella forza lavoro della Cina superano le previsioni di 12,5 volte. È quanto emerge in un rapporto pubblicato dalla fondazione statunitense Information Technology and Innovation Foundation (Itif), il quale lascia intendere che i lavoratori cinesi siano attualmente sostituiti da robot al ritmo più veloce al mondo. "La Cina non sembra ancora essere all'avanguardia nell'innovazione robotica, ma è probabilmente solo una questione di tempo prima che le aziende del Paese specializzate nel settore raggiungano l'avanguardia", afferma lo studio. La decisione di sostituire i dipendenti con gli automi è spesso dettata dal risparmio: ne consegue che il tasso di penetrazione dei robot sia maggiore in Paesi sviluppati che garantiscono salari piuttosto elevati anziché in Paesi con retribuzioni più basse. (Cip)