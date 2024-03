Business news: veicoli elettrici, dazi agevolati ai produttori che apriranno stabilimenti in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha approvato un programma per promuovere il Paese come sede di impianti produttivi di veicoli elettrici e attrarre investimenti nell’ambito dell’iniziativa “Make in India”, a sostegno della produzione manifatturiera locale. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Industria pesante. In cambio di alcune condizioni, ai produttori che investiranno in India saranno applicati sui loro prodotti importati dal Paese dazi doganali del 15 per cento per un periodo di cinque anni. Il numero di veicoli elettrici per il quale sarà consentita l’importazione a dazi agevolati dipenderà dall’entità dell’investimento, con un tetto, comunque, di 8.000 unità all’anno nell’ambito del programma (con possibilità di riporto all’esercizio successivo in caso di mancato raggiungimento del massimo). Il programma non pone limiti agli investimenti, mentre fissa la soglia minima a 500 milioni di dollari e richiede garanzie bancarie. Tra le altre condizioni ci sono la creazione degli stabilimenti e l’avvio della produzione entro tre anni e il raggiungimento di una quota di localizzazione della produzione del 50 per cento entro cinque anni. (Inn)