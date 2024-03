Business news: India, "Sole 24 Ore" e Camera di commercio lanciano il servizio per le imprese Italyx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "Il Sole 24 Ore" e la Camera di commercio italiana in India (Iicci) hanno siglato un accordo di partenariato per la promozione di ItalyX, la nuova certificazione de "Il Sole 24 Ore" sviluppata in collaborazione con Confindustria, che ha l’obiettivo di attribuire valore e dare visibilità alle imprese del comparto manifatturiero che incarnano e rappresentano i valori dell’eccellenza italiana. Lo si apprende da un comunicati diffuso dal Gruppo 24 Ore. L’accordo avrà durata quinquennale e prevede il coinvolgimento di Iicci nel fornire i propri servizi alle aziende che avranno ottenuto la certificazione ItalyX, mediante l’accesso al suo network internazionale. Si tratta di un set di servizi integrati per aziende interessate ad avviare una presenza operativa in India di medio-lungo periodo: si va dal sostegno nell’aprire canali commerciali o una presenza produttiva in India, al supporto nella crescita delle vendite dei propri prodotti nel Paese, dalla guida nel differenziare le catene di fornitura alla consulenza nello stabilire e rafforzare il posizionamento del marchio. (Com)