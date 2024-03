Kazakhstan: Tokayev al Congresso nazionale, rafforzare l’unità del popolo è la priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indipendenza e patriottismo, unità e solidarietà, giustizia e responsabilità, legge e ordine, duro lavoro e professionalità, creazione e innovazione: questi i valori, i fondamenti ideologici che il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha indicato come guida per il progresso del Paese aprendo ad Atyrau il terzo Congresso (Kurultai) nazionale, organismo di consultazione presidenziale. Premettendo che “trasformazioni positive sono in corso in vari settori”, ma che c’è ancora molta strada da percorrere, Tokayev ha invocato “un approccio globale”, non solo socio-economico ma anche “ideologico”, mettendo al primo posto il rafforzamento dell’unità nazionale. “Innanzitutto è imperativo rafforzare l’unità del nostro popolo” e “l’unità del popolo comincia con l’unità della sua intellighenzia”, ha affermato. “Abbiamo bisogno di unità e solidarietà, non di discorsi vuoti e discussioni infinite” ed “è importante che i nostri intellettuali prestino particolare attenzione al rafforzamento dell’unità della nazione”, ha spiegato, criticando parole e azioni che deformano “lo spazio ideologico unificato del Paese” e influiscono negativamente sull’educazione delle generazioni future. (segue) (Res)