Business news: il costruttore Italian-Thai Development sconta problemi di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società pubblica per lo sviluppo italo-thailandese (Italian-Thai Development), fondata nel 1958 dagli imprenditori Chaijudh Karnasuta e Giorgio Berlingieri e divenuta il principale costruttore della Thailandia, sta negoziando prestiti con le banche del Paese per far fronte a problemi di liquidità. Lo ha comunicato l'azienda stessa alla Borsa della Thailandia, spiegando che i ricavi derivanti dai suoi progetti restano inferiori alle spese complessive. Secondo le stime fornite dall'azienda, i negoziati con le banche dovrebbero concludersi entro tre mesi, e la situazione finanziaria dovrebbe stabilizzarsi entro i tre mesi successivi. La compravendita delle azioni di Italian-Thai Development è stata sospesa questo mese dopo che l'azienda ha mancato i termini per la presentazione dei risultati finanziari annuali. (Fim)