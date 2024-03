Ucraina: Macron, è nostro dovere prepararci a tutti gli scenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha riaffermato che operazioni sul terreno in Ucraina da parte occidentale potrebbero essere necessarie “a un certo punto”. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano “Le Parisien”. “Può darsi che a un certo punto – io non lo auspico, non prenderò l’iniziativa – occorra compiere operazioni sul terreno, quali che esse siano, per contrastare le forze russe”, ha spiegato Macron. (Frp)