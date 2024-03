Business news: India, blocca 18 piattaforme digitali per contenuti osceni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha bloccato 18 piattaforme digitali, 19 siti web, dieci applicazioni e 57 profili sulle reti “social” per la “pubblicazione di contenuti osceni, volgari e in alcuni casi pornografici”. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Informazione e del broadcasting. I contenuti in questione, precisa la nota, “erano osceni, volgari e rappresentavano le donne in modo umiliante”; raffiguravano “nudità e atti sessuali in vari contesti inappropriati, come rapporti tra insegnanti e studenti, rapporti familiari incestuosi e altro” e includevano “allusioni sessuali e, in alcuni casi, segmenti prolungati di scene pornografiche e sessualmente esplicite prive di qualsiasi rilevanza tematica o sociale”. (Inn)