Sport: Rocca, l'Italia rugby ci regala 6 Nazioni più bello di sempre

- La nazionale italiana di rugby vince anche contro il Galles in trasferta con il punteggio di 24 a 21. Gli azzurri salgono a quota 11 punti in classifica: è il miglior Sei Nazioni della storia per la Nazionale tricolore. "La Nazionale di Rugby vince anche a Cardiff e ci regala il 6 Nazioni azzurro più bello di sempre. Siamo orgogliosi come Regione Lazio di accompagnare questo percorso al fianco della Federazione Italiana Rugby con cui stiamo collaborando per la promozione sportiva e turistica del nostro territorio". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Rer)