Business news: Thailandia-Ue, conclusione negoziati su accordo di libero scambio il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia prevede di completare i negoziati per un accordo di libero scambio con l'Unione europea nel 2025. Lo ha dichiarato il primo ministro thailandese, Srettha Thavisin, ribadendo la volontà del suo governo di attrarre commercio e investimenti per sostenere l'economia. Secondo il primo ministro, che ha incontrato a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, i colloqui dovrebbero essere completati entro un anno e mezzo. I negoziati tra Thailandia e Ue per un accordo di libero scambio sono ripresi lo scorso anno, dopo uno stallo durato quasi un decennio. L'Ue aveva bloccato i negoziati nel 2014 a seguito del golpe militare che aveva deposto il governo civile guidato dalla prima ministra di allora, Yingluck Shinawatra. (Fim)