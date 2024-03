Business news: Cathay Pacific torna in attivo per la prima volta dal 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific Airways ha comunicato di aver conseguito un utile di 1,25 miliardi di dollari nel 2023, chiudendo il primo anno in attivo dal 2019. La compagnia ha annunciato inoltre che quest'anno intende aumentare la sua forza lavoro del 20 per cento, pari a 5mila assunzioni. Il titolo di Cathay ha registrato un rialzo dell'1,6 per cento stamattina, ai massimi dal 15 agosto scorso. La compagnia aerea sta uscendo dalla crisi pandemica più lentamente della sua rivale diretta, Singapore Airlines, poiché ha applicato misure sanitarie più rigide per un periodo più lungo. (Xin)