Business news: corsa allo spazio, Corea del Sud raddoppierà bilancio per il settore entro il 2027

- Il governo della Corea del Sud ha presentato una serie di piani tesi a creare un nuovo cluster dell'industria spaziale entro i prossimo otto anni, conferendo al Paese asiatico non soltanto la capacità di fabbricare razzi vettori e satelliti, ma anche di formare astronauti. L'amministrazione del presidente coreano Yoon Suk Yeol intende raddoppiare il bilancio per l'esplorazione spaziale entro pochi anni, portandolo dagli attuali 836,2 milioni di won di quest'anno a 1.500 miliardi di won (1,14 miliardi di dollari) nel 2027. Yoon, che ha visitato il quartier generale di Korea Aerospace Industry a Sancheon, nella provincia di Gyeongsang Meridionale, ha dichiarato che gli investimenti faranno da pilastro per l'espansione del settore. (Git)