Kazakhstan: Tokayev al Congresso nazionale, rafforzare l’unità del popolo è la priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come priorità concreta Tokayev ha indicato l’espansione dell’uso della lingua kazaka, la cui domanda è in crescita, come testimonia il fatto che “recentemente, una nuova generazione di editori ha tradotto e pubblicato molti bestseller mondiali. Traducono non solo narrativa ma anche letteratura economica”. “Dobbiamo instillare nei giovani l’amore per la lettura”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza delle biblioteche e dell’accessibilità dei libri. “Dobbiamo comprendere appieno la portata della nostra storia nazionale, proteggendo e promuovendo il nostro patrimonio culturale”, ha proseguito il presidente, esortando non solo ad approfondire gli studi storici e a regolamentare le attività archeologiche, ma anche a “utilizzare più attivamente e ampiamente il marchio dell’Orda d’oro” e a sfruttare le opportunità derivanti dalla presenza del Paese nel Comitato per il Patrimonio mondiale dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (segue) (Res)