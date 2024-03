Kazakhstan: Tokayev al Congresso nazionale, rafforzare l’unità del popolo è la priorità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il compito più importante è rafforzare la nostra identità nazionale”, ha sintetizzato il leader, citando tra le “buone pratiche” la celebrazione di alcune feste e perfino l’indossare “abiti tradizionali nazionali”, in contrapposizione alle “vesti nere”, alle “forme di abbigliamento arcaiche” che si sono diffuse negli ultimi anni. “Vestirsi completamente di nero va contro la mentalità del nostro popolo ed è un’imitazione sconsiderata di norme straniere radicate nel fanatismo religioso”, ha sostenuto Tokayev, per il quale “la sovranità spirituale del Paese”, guidata dal sunnismo hanafita, va rafforzata. “Onorando le nostre radici spirituali, dobbiamo rafforzare la natura laica del nostro Stato in ogni modo possibile”, ha però avvertito il presidente, assicurando che “il Kazakhstan sarà sempre tollerante nei confronti di tutte le fedi, credenze e insegnamenti che non minano la statualità e la moralità pubblica”. (segue) (Res)