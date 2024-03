© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hyundai Motor Co e la sua controllata Kia Corp richiameranno quasi 170 mila auto elettriche in Corea del Sud per problemi al software del sistema di ricarica. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti coreano. I richiami interesseranno cinque modelli di auto elettriche. (Git)