Roma: in centinaia al corteo pro Palestina, "basta genocidio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere, striscioni e slogan per la “Palestina libera” e contro Israele, la Nato e il governo Meloni. In centinaia oggi hanno sono tornati a manifestare a Roma a sostegno della Palestina, chiedendo di "fermare il genocidio" nella striscia di Gaza". Il corteo, organizzato dai movimenti filo palestinesi, è partito dal Circo Massimo per arrivare a viale Trastevere, passando sotto il ministero dell'Istruzione. La foto del presidente Israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si stringono le mani, sporche di sangue, e la scritta "stop genocidio", è il manifesto che campeggia in piazza. Tra striscioni e fumogeni rossi, che hanno colorato il corteo, con tanti manifestanti che indossavano la kefiah, ad animare la protesta anche le note della canzone "Casa mia" di Ghali e "Bella ciao". In piazza i manifestanti hanno sventolato le bandiere palestinesi e quelle curde. Tra i cori intonati: "Palestina libera, intifada fino alla vittoria". Sono stati diversi anche gli striscioni e i manifesti esibiti contro il governo e Israele, come: "Contro il governo che ci ha reso un paese di guerra" e "Israele sionista, Stato terrorista". (Rer)