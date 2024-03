Colombia: presidente Petro ipotizza assemblea costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ipotizzato la convocazione di un’assemblea costituente nel caso in cui persistesse lo stallo sulle riforme. Il capo di Stato ha avanzato l’ipotesi in un discorso tenuto oggi a Cali, in cui ha espresso insoddisfazione per la risposta delle istituzioni alla richiesta popolare di riforme sociali. Se un governo eletto dal popolo “non può applicare la Costituzione”, allora il Paese dovrà rivolgersi a un’assemblea costituente, ha detto Petro. Il presidente ha poi scritto sul social network X: “La proposta di un’assemblea costituente scatenerà un dibattito nazionale. È un bene che sia così”. (Mec)