Moro: Michetelli (Città metropolitana Roma), ricordiamo un fatto tragico

- Nel giorno del 46mo anniversario del sequestro di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, la consigliera delegata della Città metropolitana di Roma, Cristina Michetelli, ha partecipato alla deposizione della corona, in memoria delle vittime, in via Fani, luogo dove furono uccisi cinque agenti della sua scorta (Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi Giulio Rivera, Domenico Ricci e Francesco Zizzi). "Oggi ricordiamo un fatto tragico per le nostre istituzioni democratiche. Il rapimento del Presidente della DC, Aldo Moro e l'uccisione degli agenti della sua scorta. Si raggiunse il momento più alto della strategia della tensione degli anni di piombo. Un atto vile e vigliacco da parte delle Brigate Rosse da condannare. La più condivisa vicinanza alle famiglie delle vittime e un lavoro corale con le altre istituzioni per far in modo che fatti drammatici come questi non avvengano mai più". Lo dichiara in una nota Michetelli.(Com)