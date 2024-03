Business news: Taiwan, Tsmc potrebbe ricevere 5 miliardi di dollari di sovvenzioni per fabbriche in Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di microchip Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc) potrebbe ricevere più di 5 miliardi di dollari di sovvenzioni da parte del governo federale degli Stati Uniti per i suoi stabilimenti in Arizona. Lo riferisce l'emittente statunitense "Bloomberg" sulla base di fonti riservate, precisando che l'importo esatto delle sovvenzioni non è stato ancora definito. Tsmc sarebbe infatti tra i produttori di microchip in trattativa con il dipartimento di Stato per oltre 28 miliardi di dollari di finanziamenti destinati a fabbriche di semiconduttori avanzati. Tsmc sta investendo 40 miliardi di dollari per costruire due stabilimenti a Phoenix, in Arizona. Il primo impianto, con l'avvio della produzione previsto nel 2025, sarà dedicato ai microchip da quattro nanometri. (Res)