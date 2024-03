Spagna: la polizia e la Guardia civil in piazza a Madrid per ottenere migliori condizioni di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid oggi per chiedere migliori condizioni di lavoro per gli agenti della polizia e della Guardia civil. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Europa Press”. Gli agenti chiedono che la loro professione sia riconosciuta come ad alto rischio, che le loro condizioni pensionistiche vengano migliorate e l’uguaglianza di trattamento retributivo della polizia nazionale e della Guardia civil rispetto alle forze di polizia delle comunità autonome e locali. Le autorità hanno riferito che sono scese in piazza a manifestare 12 mila persone, mentre le organizzazioni promotrici della dimostrazione hanno parlato di 40 mila. Tra gli slogan scanditi dai partecipanti c’era la richiesta di dimissioni del ministro dell’Interno, Fernando Grande Marlaska. (Spm)