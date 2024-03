Usa: New Jersey, uccise tre persone a Trenton, polizia alla caccia del killer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo si è barricato con diversi ostaggi a Trenton, nel New Jersey, dopo aver ucciso tre persone a Falls Township, in Pennsylvania, questa mattina. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di sparatorie in due residenze diverse. Il sospetto è stato identificato come Andre Gordon, 26 anni, alla guida di un veicolo rubato. Il conducente a cui è stato sottratto in un parcheggio è rimasto ferito. Gordon è armato presumibilmente con un fucile d’assalto, ma potrebbe avere anche altri armi.(Was)