Lega: oltre 500 giovani al “Politicamente corretti”, in piazza anche il 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Oltre 500 ragazzi e ragazze hanno raggiunto l’evento organizzato dalla Lega Giovani al Mico di Milano questo pomeriggio. Non solo lombardi, ma giovani provenienti da ogni regione del Paese hanno voluto essere presenti al convegno “Politicamente corretti” dove a chiudere il comizio è stato proprio il segretario del partito, Matteo Salvini. A questa tappa se ne aggiunge subito un’altra ed è stato annunciato proprio durante l’intervento del vicepremier e leader della Lega. “Segnarsi la data: migliaia di ragazze e ragazzi, giovedì 25 aprile ci troveremo, vediamo dove, magari nella terra del Leone (Veneto, ndr.) per parlare di libertà, di lavoro, di orgoglio, di futuro”. In occasione della giornata dedicata alla Festa della Liberazione, ha commentato, “Il leitmotiv sarà fascisti e comunisti. Sei antifascista? Sì, non ci sono più Hitler, Mussolini e Stalin. Sono contro ogni totalitarismo, contro ogni privazione della libertà. Chi sceglie la Lega fa una scelta di libertà, sempre e comunque”. (segue) (Rem)