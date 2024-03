Lega: oltre 500 giovani al “Politicamente corretti”, in piazza anche il 25 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dure le polemiche contro il presidente francese Emmanuel Macron e i burocrati dell’Unione Europea: in Europa “stanno preparando un mondo di consumatori dove se hai un conto corrente ricco, ti puoi permettere di mangiare, usare l’auto o avere una casa, altrimenti rientri in una plebe che deve ubbidire e dire grazie se ti lasciano cadere le briciole dalla loro tavola”. Salvini ha poi affermato di non volere "un mondo diviso per classi o censi”. L'attuale Unione europea, ha continuato il ministro “è la morte del sogno e dello spirito europeo, i burocrati e i banchieri sono i primi nemici dell'Europa. C'è un partito che si chiama più Europa, noi vogliamo più libertà e meno Europa, meno burocrazia, meno regole, meno direttive, meno divieti, meno immigrazione clandestina”. (segue) (Rem)