Lega: oltre 500 giovani al “Politicamente corretti”, in piazza anche il 25 aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Macron, Salvini è tornato sul tema della guerra in Ucraina, ammettendo di temere i leader che “invece di parlare di pace e diplomazia parlano come se nulla fosse di invasioni e guerre”. Il ministro ha ricordato così la proposta di mandare truppe della Nato a supporto degli ucraini, replicando che nel 2024 “si parla di guerra e soldati da mandare in guerra. Gli uomini e le donne della Lega faranno di tutto perché il 2024 sia un anno di pace”. Polemiche indirizzate anche alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, definita “coprotagonista dei disastri dell’Europa”, evidenziando che "non può essere il sistema che ha creato il problema a risolvere il problema”. Inoltre, ironicamente Salvini ha definito Macron “quello che è perché ha mangiato cibo sintetico”. Non sono mancate inoltre critiche alle politiche europee in materia di transizione ecologica, dunque le ultime direttive sulle 'case green', sui motori euro zero e sul cibo sintetico. Chi oggi “fa la guerra alle moto, alle macchine, al lavoro ed è contro l’agricoltura, o è ignorante o arrogante o è servo della Cina”. (segue) (Rem)