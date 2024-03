Lega: oltre 500 giovani al “Politicamente corretti”, in piazza anche il 25 aprile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Tornando poi ai temi più strettamente politici, il leader della Lega ha ribadito che alle europee "sono convinto che arriveremo quantomeno in doppia cifra” ha continuato il ministro. Ma ora l’obiettivo politico “che ci dobbiamo imporre nel medio termine è superare i Cinque Stelle”, perché la Lega che ha meno voti dei Cinque Stelle “è una cosa che non si può sentire". "Se qualcuno del centrodestra preferirà la poltrona, la comodità, il politicamente corretto e l'inciucio con i socialisti rispetto a un centrodestra unito - ha concluso - non farà un dispetto a Matteo Salvini o alla Lega ma farà il male dell'Italia e degli italiani. Tra Macron e Le Pen scelgo sempre Le Pen" ha aggiunto. Il messaggio di Salvini è stato chiaro: “Credo in un centro destra unito, annuncio ai giornali di sinistra e spioni che questo governo va avanti per cinque anni”. E, citando il caso dossieraggio ha replicato “spiate quello che volete, ma noi andiamo avanti”. (Rem)