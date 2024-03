Basilicata 2024: Paita (Iv), Bardi moderato, lo sosteniamo per il bene della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il generale Vito Bardi è un candidato moderato e Italia Viva, per il bene della Basilicata, sosterrà la sua candidatura alla presidenza della regione". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Ci presentiamo nella sua lista per valorizzare l’area civica, centrista e moderata. Saranno presenti e protagonisti della lista e del progetto i consiglieri regionali di Italia Viva Mario Polese e Luca Braia, candidati forti e autorevoli e assieme a loro atre importanti figure di Italia viva", aggiunge. "Il campo largo ha dato di sé uno spettacolo indecente con continui cambi di candidati e scarso rispetto per la Basilicata e il suo futuro. Tutto ciò è lontano dal nostro modo di intendere la politica. Come abbiamo più volte detto non siamo un partito ideologico e ciò che importa di più per noi e’ fare il bene della Basilicata e del Paese”, conclude. (Rin)