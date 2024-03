Napoli: Sangiuliano e ambasciatore americano Markell al Mann e al San Carlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le maestranze del Teatro di San Carlo hanno espresso grande compiacimento per l’incontro con il Ministro e l'ambasciatore i quali, dopo i palchi di Rossini e Donizetti, hanno raggiunto il palcoscenico godendone la straordinaria prospettiva solitamente riservata agli artisti. Nella struttura, gremita di turisti per le consuete visite pomeridiane, l'ambasciatore statunitense ha avuto espressioni di grande entusiasmo per la bellezza del teatro, il più antico del mondo, ringraziando il Ministro della Cultura per avergli fatto conoscere uno dei luoghi simbolo della città partenopea e patrimonio UNESCO. (Rin)