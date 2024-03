Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Circa un migliaio di motociclisti si sono riuniti a Milano per la manifestazione "Il cuore non si ferma - contro il divieto di circolazione euro zero e uno" delle moto previsto dal prossimo mese di ottobre organizzato da Divieto.(Video: Agenzia Nova) (Rem)