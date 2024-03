Sport: Ragni (Acea), maratona di Roma sarà estremamente sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maratona di Roma di quest'anno "è una edizione estremamente importante: sarà una maratona estremamente sostenibile. Acea ha messo a disposizioni 20 autobotti per 60 mila litri di acqua e 100 mila bicchieri biodegradabili. Quest'anno aboliremo per la prima volta l'utilizzo della plastica". Lo ha sottolineato Pierfrancesco Ragni, vicedirettore generale corporate del gruppo Acea, in occasione della tavola rotonda dal titolo “Il tema dell’acqua tra sport, sostenibilità ed uno sguardo al futuro”, che si è tenuta allo stand Acea, presso l’Expo Village, in vista della maratona di domani. (Rer)