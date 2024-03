© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Sensini, leggenda del windsurf, vice presidente del Coni e testimonial dell'Acea Run Rome The Marathon, in occasione della tavola rotonda dal titolo “Il tema dell’acqua tra sport, sostenibilità ed uno sguardo al futuro”, che si è tenuta allo stand Acea, presso l’Expo Village, in vista della maratona di domani. (Rer)