Pakistan: attentato nel Waziristan settentrionale, morti sette militari e sei terroristi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese sta affrontando una recrudescenza del terrorismo su più fronti. L’anno scorso è stato registrato un aumento delle attività terroristiche, soprattutto nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan, dove si sono concentrati l’84 per cento degli attacchi e il 90 per cento delle vittime, secondo un rapporto del Centro per la ricerca e gli studi sulla sicurezza. Alla fine del 2022 il gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, ha messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo e rivendicato poi una serie di attentati. A novembre Islamabad ha chiamato in causa il governo talebano in Afghanistan per la recente ondata di attacchi, giustificando così la decisione di espellere in massa gli immigrati irregolari afgani presenti in Pakistan. A ciò si aggiungono fenomeni di insurrezione e terrorismo nel Belucistan legati al nazionalismo beluci. (Inn)