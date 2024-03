Ue: Salvini, non voglio un mondo diviso per classi o censi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa “stanno preparando un mondo di consumatori dove se hai un conto corrente ricco, ti puoi permettere di mangiare, usare l’auto o avere una casa, sennò rientri in una plebe che deve ubbidire e dire grazie se ti lasciamo cadere le briciole da loro tavola”. Ma “non voglio un mondo diviso per classi o censi”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante il convegno “Politicamente ribelli”, che ha riunito i giovani e militanti di ogni Regioni nella sede Mico in corso a Milano. Sulle auto elettriche “se hai i soldi entri a Milano, altrimenti ti attacchi. La casa, se non riqualifichi perde valore di mercato. Sull’agricoltura, uguale” ha ribadito il ministro. Chi ha i soldi “può continuare a mangiare bene chi non li ha si deve adattare. Per me tutti devono avere le stesse opportunità di arrivare al successo” ha concluso. (Rem)